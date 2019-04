Pse nuk flet me Getoar Selimin? Ledri Vula sqaron të vërtetën

Ledri Vula dhe Getoar Selimi janë dy prej reperëve më të famshëm shqiptarë.

Dyshja shumë herë janë komentuar lidhur me raportet që kanë mes vete, madje u tha se ata nuk flasin.

Por, i ftuar në një intervistë për “NIN”, Ledri ka sqaruar se i kanë ndarë rrugët, por nuk është se nuk flasin mes vete.“Nuk është që nuk foli, jetët kanë marrë kahje tjetër. E kam në Instagram, nuk kam diçka kundër. E përcjelli çka bën, edhe me taku s’e kam problem. Çfarë ka ndodhë, ka ndodhë, njeriu me falë. Nuk është që m’ka bë asgjë hiç, ka ndodhë atëherë kur ishte qajo, prej atëherë nuk e kam pa të arsyeshme me ndejt aty, i kam pa si re të zeza edhe kam dashtë me u largu prej reve të zeza, kjo është. Nuk kam asgjë kundër, kisha pas qejf me pa mirë secilin, krejt këta Unikkatilin, Noizyn…”, tha Ledri.

Madje, ai shtoi edhe disa fjalë për reperet femra, të cilat kohët e fundit po bëjnë ‘dissa’ me njëra-tjetrën.“Ma të fortë jemi me bë këngë bashkë sesa kështu duke u shty, femrat ja kanë nisë tashë me u shty. A po i pëlqen dikujt, kerkujt, s’po ju ka hije”, shtoi Ledri.

Përndryshe, “That’s mine” titullohet projekti i fundit nga Ledri, të cilën e solli në duet me Gashin.