Rrëfimi, modelja hap “Kutinë e Pandorës”! (Foto)

Rrëfim i pazakontë nga Belén Roca, modele dhe ish-konkurrente e “Big Brother” në Spanjë. Në një intervistë për “Primera Linea”, ajo zbulon:

“Kam patur raporte seksuale me disa futbollistë. Janë të rinj, të bukur dhe të çojnë me pushime në vende të mrekullueshme. Pse nuk duhet të më pëlqejnë? Kam shkuar me një lojtar të Sevillas, një tjetër të Barcelonës dhe një të Realit të Madridit…”

Nëse Belen Roco do të lejohej t’i numëronte të gjithë, me siguri intervista do të ishte shumë më e gjatë.

