Sabri Fejzullahu lanson projektin “Ti”

Këngëtari i njohur Sabri Fejzullahu sapo ka lansuar këngën e tij më të re me titull “Ti”.

Sabriu i cili tash e sa vite qëndron në skenë me projekte muzikore, ka publikuar projektin e ri. Kënga me titull “Ti” është e shoqëruar me videoklip i punuar nga EMF Creative, me tekst nga 2Step, ndërsa muzikën dhe orkestrimin e ka bërë Valter Terry Beqo. Përkundër moshës, Sabri Fejzullahu është shumë aktiv në muzikë si me projekte muzikore ashtu edhe me koncerte.

Ai njihet si njëri ndër arsitët më energjikë të skenës muzikore, e këtë gjë e dëshmon edhe në projektin “Ti”. /Lajmi.net/