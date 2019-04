“Seks me 7 burra në 1 javë”, gazetarja e njohur teston veten

Historia e saj nuk është aspak e zakonshme.

Nadia Bokody, nga Australia ka treguar historinë e saj për revistën prestigjoze të femrave ‘She Said’ ku është edhe kolumniste në faqet “hot”.

Ajo ka përshkruar eksperiencën seksuale me 7 burra të ndryshëm brenda një jave.

Nadia kishte marrëdhënie me një djalë për 7 vite dhe ndihej e humbur. Kur u nda nga i dashuri i saj provoi të shkonte brenda në një javë me 7 burra të ndryshëm. “U shërova, u ndjeva prapë e gjallë dhe me pëlqeu,” ka shkruar 24-vjeçarja në historinë e saj.

1 of 8

Shumë femra kanë reaguar në artikullin e saj duke iu përgjigjur ashpër.

“U bëre kurvë për tu kënaqur”, shkruante një komentuese.

Por Nadia vazhdoi e pashqetësuar rrëfimin e eksperiencës duke thënë: “Gjithsesi është shumë e lodhshme dhe nuk do ia sugjeroja femrave por që është një eksperiencë e veçantë”.