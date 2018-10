Thuajse e zhveshur në taksi, modelja i “fut” dhe një hamburger (Video)

Iskra Lawrence dhuroi një show të vërtetë për ndjekësit e saj në Instagram këtë të martë.

Modelja me forma të bollshme, e veshur vetëm me sutjena dhe tanga hipi në një taksi dhe nisi aty të konsumojë një hamburger me shumë salcë, teksa dukej qartë që sapo ishte ngritur prej gjumit.

Të shumtë ishin fansat që e mbështetën për veprimin, teksa vlerësojnë faktin që 28-vjeçarja është një vajzë pa komplekse.

Ajo vetë e përshkroi gjestin kështu: “Unë ngazëllehem nga shumë gjëra në jetë duke përfshirë ngrënien e një hamburgeri”.

Një fans nga 4.2 milionë ndjekësit e saj i komentoi: “Kjo është fotografia më super që kam parë. Je më e bukur sot se kurrë”.

Duhet thënë që kurbat seksi të Iskras nuk janë sfumuar aspak nga hamburgeri që mbante në dorë.