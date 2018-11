Zbulohet e vërteta, të gjitha mediat në Itali po merren me këtë puthje

Superkupa e Italisë në volejboll për femra në mes Novarës dhe Conegliano ka mbetur në hije për shkak të një puthjeje, raporton Insporti.com.

Conegliano e ka fituar duelin në fjalë teksa pas ndeshjes, është zbuluar e dashura e Paola Egonu.

Kjo e fundit kohë më parë e ka pranuar publikisht se është homoseksuale. Egonu është pjesë edhe e Kombëtares së Italisë.

19-vjeçarja është ngushëlluar me një puthje pas takimit nga Katarzyna Skorupa e cila gjithashtu merret me volejboll dhe luan me skuadrën e Fenerbaçes në Turqi dhe Kombëtaren e Polonisë.