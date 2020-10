Shteti lole ka mbet pa bole

Poezi nga Vesna Parun

Përktheu Vlora Konushevci

Neandertalët,

përndryshe gja

kundër tyne s’kam,

gjysmën e njerzillëkut

gjuejt n’tavë

e kanë,

e pjekën

e zhvatën

shtetin

e banën.

Se qysh ua blun

“lukthi”, dihet.

I bje: që s’dihet.

M’rrove t’rrova

brisku i berberit.

Tash buxheti

i mshel birat n’veti

me bukë.

Ujku i ngimë,

botha pa vrimë.

Fqinjët po thojnë:

Ai shtet asht lole!

E shteti ua citon

Augustinin

e Monikën,

“De civitate Dei”

prore.

Por në atë,

civitat qesharak

Perëndie,

a nuk ja grabiti– prej

frike që vdes uni-

harmonikën kryeministri

nji Gabeli?

E me hambarët plot

krenari

vrapoi,

tue britë:

e keni dashtë ju

gjitarë

nji burrë

që s’ka

as bole

as mustaqe!

Eh po tash

nuk e keni.

Qe merreni

njikëtë Bricë!

Dorën n’zemër

bole s’ka por

ka cicë

aty perënditë

e dy ernave

duhan pinë.

Pra guri jem i varrit

shpëtoje shpirtin.

Nën mbrojtjen e Shën Domnit

ju me shnet e bajshi

mue prej juve

për këtë jetë

vneri m’plasi.

