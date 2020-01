Shtrohen me kubëza rrugët e fshatit Kobajë

Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike nw Prizren, Levent Kasemi, së bashku me bashkëpunëtorë kanë inspektuar punimet infrastrukturore, të cilat po bëhen në fshatin Kobajë.

“Në kuadër të ndërtimit të infrastrukturës rrugore në rrugët lokale në Kobajë, po zhvillohet faza e dytë e punimeve, ku po bëhet shtrimi i disa rrugëve në këtë fshat me kubëza betoni dhe skajore në gjatësi 1,280 m, si dhe sipërfaqe 6,400 m².”, njofton Komuna e Prizrenit.

“Komuna do të vazhdojë edhe më tutje me investime të tilla, në mënyrë që t’i përmbush kërkesat e banorëve me qëllim të krijimit të kushteve sa më të mira për jetë”./PrizrenPress.com/