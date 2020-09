Sindikata ankohet në Kuvend, 75 përqind e policëve në kredi

Kryetarja e Sindikatës së Policisë së Kosovës, Valbona Kamberi, para deputetëve në Komisionin për Çështje të Sigurisë dhe të Mbrojtjes, ka treguar për disa nga pakënaqësitë që kanë punëtorët e PK-së, raporton Gazeta Express.

Kamberi ka thënë se nga 21 pjesëtarë të Policisë së Kosovës që kanë ndërruar jetë në detyrë, familjarët e tyre marrin nga 270 euro në muaj e kanë nga pesë anëtarë.

“21 pjesëtarë i kemi humbë, paguhen ka 270 euro të gjitha këto familje e i kanë nga pesë anëtarë”, thotë ajo.

Sipas Sindikatës së Policisë, me shpresën se do të përmbushej premtimi për rritje të pagave 75 për qind e punëtorëve kanë hyrë në kredi, megjithatë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur.

“75 përqind të punonjësve policorë kanë hy në kredi duke mendu që kanë me marrë rrogën me rritje, nuk kanë hy kredi për sy e faqe, për shtëpi e banesa për familjarë. Nuk paguhet as puna e festave, as e vikendeve, mbi 6 mijë punëtorë të policisë punojnë në vikende, s’paguhen se Qeveria s’ka pare”, thotë Kamberi.

“Këto janë kërkesat që i kemi ne, uroj që të përmbushen para se të dalim në protesta, sepse pastaj do të ketë edhe kërkesa tjera, janë dy kërkesa që po i kërkojmë nga ju.

Pakoja emergjente dhe shujta, që janë duke i pritur policët. Mos të na anashkalojnë nga shujtat”, ka thënë ajo. /