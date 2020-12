Në ditën e fundit të vitit 2020 do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale për ditën e sotme do të lëvizin ndërmjet 3-4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet parashihen të lëvizin ndërmjet 8-9 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi 1-8 m/s në rrafshin e Kosovës, kurse në Dukagjin shpejtësia e erës do të jetë më e fuqishme.