Ujkan Karanezi është transferimi më i ri i KB Bashkimit.

Këtë e ka konfirmuar klubi nga Prizreni përmes faqes zyrtare, transmeton Koha.net.

“Ujkan Karanezi, bashkohet me Bashkimin. Ujkani (23 vjeçar, 203cm) lojtar i krahut, sezonin 2016/17 luajti për ” Golden Eagle Ylli”, kurse sezonin 2017/18 për ish KB ” Kalaja”. Ujkani do të mbrojë ngjyrat e klubit tonë në të ardhmen, pas marrëveshjes së arritur me drejtuesit e skuadrës sonë”, thotë KB Bashkimi.