Kalaja ilire e Korishës, një pikë e rëndësishme turistike

Gërmimet arkeologjike të zhvilluara në vitin 2002 dhe 2004 në kodrën e Kalasë së Korishës, e njohur me mikrotoponimin Gralishta, nxorën konturat dhe u dokumentua planimetria e një kishe paleokristiane të shekullit VI. Kisha në fjalë gjendet brenda arealit të brendshëm të fortesës dhe ka një absidë të orientuar drejt lindjes. Po në këtë pjesë u evidentuan gjurmë të sinkronit të konstruktuar në formë të shkallëzuar e në trajtë trapezi. Në kuadër të hapësirës së altarit u evidentuan edhe pjesë të kangjeles. Sa i përket materialit të lëvizshëm arkeologjik, këtu dolën në dritë disa fragmente enësh qeramike të datimit prehistorik me siguri që lidhen me lokalitetin përballë të periudhës së bronzit të mesëm, si dhe fragmente të enëve të ndryshme si amfora, pitosa, vorba, kana etj., të datimit të fundit të antikitetit të vonë, shek. VI.

Në anën jugore të fshatit Korishë, në lartësinë mbidetare 728 m, gjenden gërmadhat e Kalasë së Korishës. Gërmimet e para arkeologjike janë bërë në vitin 2002, me ç’rast është zbuluar kisha e periudhës paleokristiane. “Kalaja është ndërtuar në periudhën e antikitetit të vonë, respektivisht në shek. V-VI , që e vërtetojnë edhe gërmimet e bëra në vitet 2002- 2007″, thotë për ” Kosova Sot” Pleurat Kabashi, arkeolog. Kurse gjatë vizitës së këtyre ditëve që i bëri Kalasë ministri i MKRS-së, Kujtim Gashi, tha se ky është një lokacion, i cili ndodhet mbi këtë fshat të rrethinës së Prizrenit, në një lartësi mbidetare prej 728 metra, andaj po bëhen gërmime arkeologjike në këtë lokalitet të rëndë- sishëm të trashëgimisë kulturore. Gashi tha se ky lokacion do të ketë vëmendjen e duhur të dikasterit që ai drejton. Po ashtu, ministri nënvizoi se ky vend mund të shndërrohet në një atraksion të rëndësishëm për turizmin në këtë rajon, andaj do ta ketë vëmendjen e shtuar të institucioneve shtetërore. MKRS-ja ka ndarë 50 mijë euro për gërmimet arkeologjike në Kalanë e Korishës. Gërmimet e para arkeologjike janë bërë në vitin 2002, ndërsa vitin e kaluar këto gërmime janë intensifikuar, duke nxjerrë në pah konturet në brendi të arealit të kësaj fortese.

Shumë nga artefaktet janë ruajtur deri në ditët e sotme

Derisa Lulzim Kabashi, nënkryetar i Komunës dhe banor i fshatit Korishë, tregoi se në këtë kala tashmë janë gjetur artefakte të rëndë- sishme për traditën dhe kulturën e Korishës dhe kësaj ane. Kurse arkitekti Pleurat Kabashi shpjegoi se kjo kala është në kuadër të kalave të njohura, si ajo e Zatriqit, ajo e Kabashit, e Retijes dhe ajo e Karashëngjergjit.

“Gjatë kohës së rreziqeve, ushtarët janë marrë vesh në këto kala natën përmes zjarreve e ditën përmes tymit”, tregon arkitekti Kabashi. Derisa vetë banorët këtë kala e kanë ruajtur me fanatizëm të madh, sepse kanë ditur se kjo ishte një kala ilire. Prandaj, shumë nga artefaktet edhe janë ruajtur deri në ditët e sotme. Kjo kala është pjesa më bukur e fshatit Korishë, atje tashmë po mendohet që edhe disa banorë të ndërtojnë së paku vila pushimi, duke e ngritur këtë kala si një nga pikat parësore të turizmit për Prizrenin .

