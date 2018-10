Këto vende nuk do të kenë rrymë në rajonin e Prizrenit

KEDS-i ka njoftuar se më 7, 8 dhe 9 tetor do të ketë ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike në rajonin e Prizrenit, shkruan PrizrenPress.

Njoftimi i plotë i KEDS-it për rajonin e Prizrenit:

Prizren

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 09.10.2018 në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Velezha (Kodi:31000030) prej orës 10:30 deri në ora 14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP.

2. Më 09.10.2018 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Komuna Mamushë (Kodi: 30034005) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e Ulët I, Serbica e Ulët II, Lagjja Medvec dhe Pompat e Ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

3. Më 08.10.2018 në NS 35/10 kV Prizren IV (Kodi: 300330) do të ketë ndërprerje totale prej orës 13:00 deri në ora 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk, Lagjja e Trimave, IBPK “Prizreni”, “Shtypshkronja e re”(ETC), Siprint Shtypshkronja”, rrugët: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Wiliam dhe Famipa, Walker, afariste:”Afioni”,Etem-Trade”,”EULEX”,”Kuk-Komerc”,”Sharri Beton”,”Sharri Pllast, Ben-AF, Him-Grop, Gobali.metaliku, Qendra teknike , Hoqa Mahalla, Tusuzi dhe Zjarrefikesit.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i detajizuar i Scadës, “Point to point” test.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Më 07.10.2018 në NS 110/35/10 kV Theranda (Kodi: 320) do të ketë ndërprerje totale të T1:

prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci, Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca, bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhda, Selim Muharremi, Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr. Reqan), Shiroka, Leshani, Tërrnja, Neprebishta, Mamusha, Zojzë, Medveci, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri i Ri, Mulliri Xhevdet Mazrreku, Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhël, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan,N.T.P.Kroni Bllace.Pompat e benzinës Bes co. Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova, Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova, Ballkani I,Ballkani II,Ballkani III,Viva fresh,ETC, Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologjia, Seti, Bizneset, Ntp Shala Gas, Studenqan,Doberdelan,Samadraxhë, Motel Illyria,Gurëthyesi ENISI,Celi AG,Sejdi Binaku,Flori Kopshtar,Fabrika Plastikës Gani Sallauka. Pompat e ujit: Studenqan,Doberdelan,Samadraxhë,Kfori, Rr. Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi dhe Mulla Nura. Reshtan, Theranda (një pjesë), Lagjja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.