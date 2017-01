KOSTT-i investon në Komunën e Rahovecit 1 milion e 500 mijë euro

Sot, kryetari i Komunës së Rahovecit, Idriz Vehapi ka pritur në takim në zyrën e tij drejtorin e departamentit për menaxhim dhe implementim të projekteve në KOSTT Ilir Shala. Qëllimi i takimit ishte: njoftimi për fillimin dhe implementimin e projekteve që financohen nga BERZH, për përmirësimin e rrjetit të energjisë elektrike, i linjës 110 kV (kilovolt) nënstacioni në Rahovec.

Ilir Shala, drejtor i departamentit për menaxhim dhe implementim të projekteve në KOSTT, e njoftoi kryetarin Vehapi, se gjatë verës së vitit 2017, do të filloj ndërtimi linjës 110 kv (kilovolt). Vlerë e projektit është 1 milion e 500 mijë euro dhe financohet nga BERZH, me realizimin e këtij projektit, do të rritet furnizimi me energji elektrike për Komunën e Rahovecit.

Kryetri Vehapi, e falënderoi drejtorin Shala për vizitën dhe për njoftimin e tij sa u përket investimeve të cilat do të bëhen nga KOSTT-i. Vehapi, poashtu premtoi se do të jemi bashkëpunues, gjatë gjithë kohës së realizimit të projektit i cili ka për qellim përmirësimin e furnizimit me energji elektrike për Komunën e Rahovecit./PrizrenPress.com/