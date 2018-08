Kryetari i Mamushës ankohet se askush nuk u mor me dëmet e vërshimeve në këtë komunë

Kryetari i Komunës së Mamushës, Abdülhadi Krasniç, ka dërguar në adresë të mediave disa fotografi që tregojnë për gjendjen e vërshimeve pas reshjeve të shiut në këtë Komunë.

Ai ka thënë se Komuna ka formuar një Komisioon për vlerësimet e dëmeve nga vërshimet e datës 16 gusht.

“E gjithë fusha bujqësore është marrë nga uji dhe dëmet e bujqve janë shumë të mëdha. Ka edhe shumë shtëpi në të cilat ka hyrë uji dhe janë damtuar inventaret e tyre. Deri më sot prej Qeverise së Republikës së Kosovës askush nuk ka kontaktuar me mua si kryetar ose me dikë prej Komunës së Mamushës. Edhe ne jemi duke jetuar në Kosovë, dhe edhe ne si Komunitet me shumicë turke jemi qytetarë të Republikës së Kosovës”, ka thënë ai, përcjell Koha.net. “Raporti i dëmeve të shkaktuara prej reshjeve sipas Komisionit është në shumën 2 milionë e 530 mijë euro. Si Komunë kemi bërë kërkesë disa Ministri dhe Kryeministrinë e Kosovës për përkrahjen e qytetarëve për dëmet e tyre. Shpresojmë që qeveria e Republikës së Kosovës do të dalë në ndihmë qytetarëve të Komunës së Mamushës”.