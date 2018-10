Mësimdhënësit pensionistë në Prizren, i kërkojnë pagat jubilare

Një numër i konsideruar i mësimdhënësve të pensionuar disa herë radhazi përmes “Kosova Sot” kanë bërë publike ankesën e tyre që ata thonë se është legjitime, se gjatë tre vjetëve të shkuar në Komunën e Prizrenit ende nuk i kanë marrë pagat përcjellëse dhe shpërblimet jubilare, ashtu siç parashihet me Kontratën Kolektive për Arsimin Parauniversitar të Kosovës. Islam Thaçi dhe ish- mësimdhënës pensionistë të tjerë këtë ankesë e kanë bërë edhe përmes Prokurorisë, por theksuan se ka zvarritje të lëndës. Siç duket, pas ankesave të shumta dhe të shpeshta të tyre së fundi Gjykata Themelore në Prizren tashmë ka marrë masat e duhur.

Lidhur me këtë për “Kosova Sot” tregon zyrtari i lartë në DKA-së në Prizren Reshit Kushaj, se nga viti 2015 janë mbi 60 mësimdhënës të pensionuar që nuk i kanë marrë pagat jubilare. “Prandaj, më 10 tetor 2018 është seanca gjyqësore për këta mësimdhënës”, tregoi ai. “Po bëhen me shumë se dy vjet, lënda ime shkon nga një zyrë në zyrën tjetër dhe unë ende s’i kam marrë pagat jubilare”, ankohet Islam Thaçi. Zyrtarët komunalë në DKA e pranuan faktin e këtij problemi, pra mospagesën nga ana e Komunës për pagat jubilare, duke shtuar se kryetari Mytaher Haskuka ka shprehur vullnetin politik për zgjidhjen e tij. Mirëpo, sipas tyre, për sigurimin e mjeteve të nevojshme për ekzekutimin këtyre pagesave nevojitet që të realizohet rishikimi i buxhetit. Thaçi për këtë ka kërkuar mirëkuptim nga këta ish- mësimdhënës, që mos të kërkojnë këto pagesa përmes përmbaruesve, sepse Komuna do të dëmtohet materialisht duke paguar shërbimet e përmbaruesve.

Ish- mësimdhënësi Sadik Çollapeku pohon se ky ka qenë një zotim i institucioneve shtetërore, i cili nuk po zbatohet kudo njësoj. Drejtori i Arsimit i Prizrenit, Skënder Susuri ka bërë të ditur se është duke punuar me kryetarin Haskuka për zgjidhjen e këtij problemi të trashëguar tash e tre vjet. Ai për “Kosova Sot” theksoi se nga viti 2015 deri në këtë vit Ministria e Financave nuk ka pasur linjë buxhetore për këto paga jubilare, prandaj në Prizren afërsisht janë 240 mësimdhënës, mirëpo, shumica prej këtyre përmes përmbaruesve në Prizren kanë marrë mbi 400 mijë euro. “Por, tani Ministria ka ndarë linjën buxhetore dhe tashmë ata do të marrin rregullisht ato paga dhe pa ndonjë vonesë. Por, ata që kanë mbetur sigurisht se me seancën gjyqësore edhe do t’i marrin ato. Por, një analizë që kemi bërë del se gjatë një vitit shkollor janë 60-70 arsimtarë që pensionohen dhe për tre vjet sa është kontrata kolektive në fuqi del se janë rreth 240 mësimdhënës të pensionuar, të cilët duhet të marrin nga 2 mijë deri në 3 mijë euro. Natyrisht se kjo është një kosto e konsiderueshme për Komunën, por ekziston gatishmëria për ta zgjidhur problemin. Këtij informacioni tashmë po i gëzohen shumë ish- mësimdhënës pensionistë.