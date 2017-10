Nisma prezantoi programin e arsimit për Prizrenin

Nisma në Prizren, prezantoi programin zgjedhor për asrim.

Prezantimi është bërë nga njohësit e arsimit Enkelejda Gashi, Skender Susuri dhe Vigan Dervishaj.

Gashi, Susuri dhe Dervishaj kanë identifikuar problemet me të cilat përballet arsimi në Prizren.

Ata, kanë ofruar zgjidhjen e këtyre problemeve nga Nisma.

Prania e shumtë e mësimdhënësve të shkollave të ndryshme të qytetit, e ka bërë këtë takim tejet frytdhënës.

Të gjithë u pajtuan se gjendja në arsimin në Prizren dhe Kosovë në përgjithësi, akoma lenë për të dëshiruar dhe se ofrimi i programeve të tilla si ky i sotëm, është mëse i domosdoshëm.

Ministri i Arsimit, Shyqri Bytyqi, ndërkaq e ka vlerësuar lartë këtë program të Nismës.

“Kontributi i të gjithë atyre që japin për arsimin në Kosovë, do të vlerësohet në piedestal, sepse më kot nuk thuhet se “arsimi është shtylla e një shoqërie”, theksoi ministri i MASHT-it, Shyqri Bytyqi.

“Andaj zotohemi si MASHT dhe unë si ministër do të bëjë punën e duhur sa i përket rritjes së cilësisë së arsimit në të gjitha komunat e Kosovës, gjithmonë në përputhje me ligjet në fuqi”.

“ Do të intervenohet aty ku duhet, dhe do të ketë vlerësim performance, në mënyrë që të mund zhvillojmë arsimin jo vetëm në Prizren, por në tërë Kosovën në përgjithësi”.

“ Krejt kjo mund të bëhet vetëm duke nisur ti rregullojmë gjërat fillimisht nga mësimi parauniversitar”

Ndërsa kandidati për kryetar, Zafir Berisha, pasi përgëzoi Komisionin e Arsimit të NISMA-s në Prizren, për programin e hartuar, tha se “intervenimi në këtë fushë është domosdoshmëri dhe me ardhjen e tonë në qeverisje garantoj se arsimi mbi të gjitha do të jetë prioritet dhe kjo do të arrihet me koordinim me politikat e MASHT-it dhe ministrit Shyqri Bytyqi”./PrizrenPress.com/