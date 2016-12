Rinia e NISMA-s në Prizren ndan dhurata për personat me aftësi të kufizuar

Rinia e NISMA’s – dega në Prizren, për nderë të festave të fundvitit dhurojë në mënyrë simbolike, dhuratë për persona me aftësi të kufizuar, në shoqatën “Hadër” në Prizren.

“Ne si rini e NISMA’s në Prizren, kemi ndërmarrë një aktivitet simbolik i cili ka për qëllim përkrahjen e personave me aftësi te kufizuara, të cilët sot më shumë se kurrë kanë nevojë për ne, e mbi të gjitha kanë nevojë të ndihen të barabartë me pjesën tjetër të shoqërisë”, thuhet në komunikatë.

“Për të patur një shoqëri të shëndoshë, pa diskriminime dhe për ta arritur këtë, ne se pari duhet ta kemi shpirtin solidar, ndjesinë ndaj personave me aftësi të kufizuara. Këto janë edhe vlera të cilat ne si subjekt politik i kemi, e që ka të bëjë me solidaritetin, që për fat të keq, ditë e më shumë po zbehet ndër qytetarët e Kosovës. Krejt kjo si pasojë e rritjes së varfërisë në Kosovë”.

Përmes këtij aktiviteti rinia e NISMA’s në Prizren, dëshiron ta përcjell një mesazh për qytetarët e Prizrenit të cilët shpresojmë se në vitin 2017 duhet të mendojnë më ndryshe nga viti që e lam pas.

“Meqë jemi në prag të vitit të ri, Rinia e NISMA’s në Prizren, shprehë urimet me të ngrohta për një festë plot gëzim dhe përplot me qetësi shpirtërore, paqe, shëndet dhe realizim te projekteve jetësore për gjithë qytetaret e vendit, e në veçanti për personat me aftësi të kufizuara, të cilët tash e një kohë të gjatë janë lënë pas dore”. /PrizrenPress.com/