Shtëpitë e Qendrës Historike rrezikojnë jetën e qytetarëve

Drejtori i Drejtorisë së Emergjencës në Komunën e Prizrenit, Bedrija Ejupagiq, pohon se në kuadër të Qendrës Historike të Prizrenit tashmë ka disa shtëpi që rrezikojnë jetën e qytetarëve, për shkak të djegieve që patën ndodhur kohë më parë.” Djegiet e shtëpive kanë ndodhur pasi aty kanë hyrë shumë njerëz të rrugës, të cilët edhe janë droguar dhe pas kësaj nga pakujdesia e tyre ajo është djegur”, ka pohuar për “Kosova Sot” Ejupagiq. Në seancën e fundit kuvendari opozitar, Arbër Rexhaj pyeti: “Si do të hyjë në këtë vit zgjedhor Prizreni me atë qendër tashmë të mbështjellë me ato gypa”?

Visar Islamaj, drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit, pohon se kjo Drejtori është në koordinim me Qendrën Rajonale për Trashëgimi që të intervenohet në objektet, të cilave u rrezikohet qëndrueshmëria. “Besoj se shumë shpejt do të dalim me një propozim investues. Dhe për këtë gjë Drejtoria e Urbanizmit ka ndarë edhe kod buxhetor prej 80 mijë eurosh”, theksoi ai për “Kosova Sot”.

Pa sistem të koordinuar të veprimit

Tashmë shoqëria civile ka reaguar lidhur me dëmtimet e objekteve të mbrojtura të trashëgimisë kulturore brenda Qendrës Historike të Prizrenit. Lidhur me këtë OJQ “Ec Ma Ndryshe” shprehet se objektet e mbrojtura të trashëgimisë kulturore brenda Qendrës Historike të Prizrenit vazhdojnë që të shkatërrohen, ndërkohë që institucionet përgjegjëse ende nuk kanë gjetur forma të përshtatshme për ruajtjen e tyre. Në Listën e Trashëgimisë Kulturore nën Mbrojtje të Përkohshme të MKRS-së, si pjesë e Kompleksit të Kishës Katolike, Zonja Ndihmëtare, është përfshirë nga zjarri në rrethana ende të pasqaruara nga organet e emergjencave dhe të sigurisë. Objekti, kohë më parë, nga pushteti lokal i Prizrenit i është dhënë në shfrytëzim Kishës Katolike të Kosovës. Rasti i shpërthimit të zjarrit në këtë objekt kërkon hetim të menjëhershëm dhe të hollësishëm nga organet e hetuesisë”, thuhet nga “EC Ma Ndryshe”.

Kjo OJQ ka vlerësuar se institucionet përgjegjëse për ruajtjen e vlerave të Qendrës Historike të Prizrenit ende nuk e kanë krijuar një sistem të duhur të koordinimit ndërmjet tyre, dhe se mungesa e bashkëpunimit ndërmjet tyre po ndikon në degradim. “Rasti i fundit dëshmon se neglizhenca institucionale ka prodhuar edhe një dështim tjetër në ruajtjen e objekteve të mbrojtura brenda Qendrës Historike të Prizrenit. Çështja bëhet edhe më alarmante, për faktin se Task Forca për Qendrën Historike të Prizrenit, ka dy vjet që është themeluar, ndërkohë që dëmtimi i objekteve të mbrojtura nuk ka të ndalur në këtë zone”, thotë kjo OJQ.

Presin leje për restaurimin e ndërtesës

Drejtori i Drejtorisë së Emergjencës në Komunën e Prizrenit, Bedrija Ejupagiq pohon se ajo shtëpi është djegur nga faktori njeri. “Ne po presim të marrim lejet përkatëse nga Ministria dhe do ta restaurojmë atë ndërtesë. Kam njohuri se Kisha Katolike ka kërkuar leje nga Ministria e Kulturës për intervenim, por nuk ka arritur që për një kohëzgjatje disamuajshe të marrë leje. Kurse tashmë mbetet që ne si Komunë të marrim leje dhe të shohim se çka do të ndodhë me rastin konkret”, theksoi Ejupagiq. Domosdo se mjetet e ndara do të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes. Kjo pjesë e qytetit është në përgjegjësi të Ministrisë dhe Task Forca këtë vit ende nuk është takuar për të pasur një planifikim të mëtejmë për këtë vit.

“Kam njohuri se Kisha Katolike ka kërkuar leje nga Ministria e Kulturës për intervenim, por nuk ka arritur që për një kohëzgjatje disamuajshe të marrë leje. Kurse tashmë mbetet që ne si Komunë të marrim leje dhe të shohim se çka do të ndodhë me rastin konkret”, theksoi Ejupagiq

“Rasti i fundit dëshmon se neglizhenca institucionale ka prodhuar edhe një dështim tjetër në ruajtjen e objekteve të mbrojtura brenda Qendrës Historike të Prizrenit”, thekson” Ec Ma Ndryshe”

(Kosova Sot)