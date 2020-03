Sot, borë dhe shi në Kosovë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe kohë pas kohe me reshje shiu dhe bore.

“Do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe kohë pas kohe me reshje shiu dhe bore”, thuhet në njoftim.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 1 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-7 gradë celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriut me shpejtësi 1-9m/s. Java e ardhshme paraqitet pa reshje dhe me rritje të temperaturave në të dy vlerat ekstreme”, njofton IHMK.