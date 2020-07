Spitali i Prizrenit po trajton 18 pacientë me COVID-19

Në Spitalin Rajonal në Prizren janë hospitalizuar 44 pacientë, 18 prej të cilëve janë me COVID-19, kurse 26 të tjerë me simptoma, duke i pritur rezultatet.

Kështu ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka përmes një shkrimi në Facebook, transmton PrizrenPress.

Haskuka ka treguar se është njoftuar nga drejtori i Spitalit Rajonal se ky institucion ka nevojë për shtimin e numrit të shtretërve, si dhe të krijimit të hapësirave të pajisura me oksigjenoterapi dhe respiratorë.

Sipas publikimit të Haskukës, në Prizren janë gjithsej 93 raste aktive me coronavirus.

“Drejtori i QRSHP-së, z. Kryeziu bëri të ditur se aktualisht janë 93 raste aktive të infektuar me COVID-19 nga Komuna e Prizrenit, kurse ai i Spitalit Rajonal, z. Avdaj njoftoi se aktualisht në spital janë të hospitalizuar 44 pacientë, 18 prej të cilëve janë pozitivë, kurse 26 të tjerë me simptoma, duke i pritur rezultatet. Ai theksoi nevojën e shtimit të shtretërve, si dhe të krijimit të hapësirave të pajisura me oksigjenoterapi dhe respiratorë”, ka shkruar Haskuka.

Postimi i plotë i Haskukës:

Pas shtimit të numrit të rasteve të infektuar me COVID-19, sot kemi mbajtur një takim koordinues me drejtorin e Policisë Rajonale në Prizren, Faton Aliu, drejtorin e Spitalit Rajonal, Afrim Avdaj, drejtorin e QRSHP-së, Fadil Kryeziu, si dhe drejtorin e QKMF-së, Xhevat Elezkurtaj.

Gjatë këtij takimi diskutuam për situatën e krijuar për shkak të rritjes së numrit të rasteve, si dhe për masat e reja që janë marrë me vendimin e qeverisë, sipas të cilit nga ora 21:00 deri në orën 05:00 do të ketë kufizim të lëvizjes për të gjithë qytetarët e komunës sonë, si dhe do të ndalohet funksionimi i të gjitha subjekteve që ofrojnë shërbime të gastronomisë (si restorantet, kafiteritë etj) gjatë kësaj periudhe kohore.