Kaliniq mund të kthehet për derbin ndaj Interit

Sulmuesi kroat është lënduar në ndeshjen me Romën.

Milani ka marrë një lajm të mirë nga stafi mjekësorë, pasi që sulmuesi Nikola Kaliniq mund të jetë i gatshëm për të derbin me Interin.Kroati është lënduar në sfidën që Milani e humbi nga Roma të dielën me rezultatin 0:2 dhe do të humbasë dy ndeshjet e radhës me kombëtaren e tij.

Por sipas Sky Sport Italia, ai pritet të jetë nën urdhrat e Vincenzo Montellas për derbi.Kaliniq është transferuar këtë verë nga Fiorentina te Milani dhe deri më tani ka realizuar dy gola me ‘Rossonerët’.