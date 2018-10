Personazhi më me ndikim në botë një futbollist

Cristiano Ronaldo është mbreti i rrjeteve sociale jo vetëm mes futbollistëve, por edhe në krahasim me gjithë sportistët e të famshmit e planetit.

Një sondazh i KPMG, autoriteti që bën bilanct ekonomike të kompanive më të mëdha në botë, ka nxjerrë se portugezi i Juventus është personazhi më me influencë në botë.

Më shumë se Messi, Papa Francesco apo Donald Trump. CR7 llogarit suportin e 340 milionë ndjekësve mes Facebook, Instagram e Twtter, kundër “vetëm” 205 të Neymar e 189 të Messi.

Në nivel sportistësh të kategorive të tjera, distanca është edhe më e madhe sepse ai që e ndjek është LeBron James, me 106 edhe pse shumë më mirë i pozicionuar se Stephen Curry e Conor McGregor, pak më lart se kuota 40.

E pamundur të krahasohet Ronaldo edhe me njerëzit e tjerë të famshëm jashtë sportit. Justin Bieber e Taylor Sëift nuk arrijnë as 300 milionë fansa (284 e 268), ndërsa Barack Obama është ndalur në 176 me Trump e Papa Francesco shumë larg (90 e 11).