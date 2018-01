Mario Balotelli pritet t’i bashkohet Juventusit. Lajmi i bujshëm është publikuar nga tabloidi britanik “The Sun”, sipas të cilit qendërsulmuesi i Nice ka arritur një akord me bardhezinjtë për transferimin në Torino sezonin e ardhshëm.

“Zonja e Vjetër” tashmë e ka përgatitur kontratën 5 vjeçare për sulmuesin 27-vjeçar, i cili do të largohet nga klubi francez me parametra zero.