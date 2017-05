Arsenal-United, dueli për Champions

Të dy ekipet luftojnë për një vend në edicionin e ardhshëm të Kupës me “veshë të mëdhenj”, me londinezët që gjenden larg tokës së premtuar dhe shpresojnë në gabimet e vendeve të para. Një humbje potenciale në “Emirates Stadium” do ta linte Arsenalin 8 pikë larg United, me “djajtë e kuq” që kanë edhe një “portë” shtesë të hapur për Championsin, aty ku mund të hyjnë nëse fitojnë Europa League.

Granit Xhaka është një dilemë e madhe për trajnerin Arsen Wenger. Kosovari që militon me përfaqësuesen e Zvicrës ka një problem me kaviljen dhe nuk dihet nëse do ta nisë nga minuta e parë sfidën londineze.

Një tjetër shqiptar, në një tjetër kombëtare dhe që luan me Arsenalin, me të gjitha gjasat do të mungojë të dielën. Shkodran Mustafi rinisi stërvitjen me “topçinjtë”, por trajneri Wenger nuk do ta rrezikojë lojtarin nga Gostivari për 90-minutëshin me Manchester United.

Në një formacion hipotetik të Arsenalit, Danny Welbeck pritet të kryesojë sulmin ndaj “djajve të kuq”, me disa ndryshime krahasuar me derbin në “White Hart Lane”.