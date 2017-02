Ballack këshillon Ozilin: Largohu nga Arsenali

Michael Ballack mendon që Mesut Ozil duhet të largohet nga klubi londinez.

Legjenda e futbollit gjerman këshillon bashkëkombësin e tij që të ndërrojë skuadër nëse dëshiron që të fitojë trofe.Ballack i propozon Ozilit që të kthehet në Gjermani dhe t’i bashkohet Bayern Munichut, me të cilën skuadër do të mund t’i fitojë të gjithë trofetë, gjë të cilën nuk do ta arrijë me Arsenalin sipas tij.

“Mesut është një lojtar fantastik. Ai e di se ai është një nga yjet kryesorë te Arsenali. Shumë klube e duan në rrethin e tyre”, ka deklaruar Ballack.

“Ozil jeton në Londër, një nga qytetet më të bukura dhe në një skuadër të madhe, por nëse dëshiron të fitojë një titull të madh, ai duhet të shkojë dhe të luajë me Bayernin”, përfundoi ai.Ozil ende nuk ka vendosur nëse do të vazhdojë kontratën me Arsenalin.