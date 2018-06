Barcelona ka dështuar me ofertën e saj prej 56 milionë euroshe për sulmuesin e Chelsea, William

Sipas Daily Mail, Blues nuk janë të interesuar për ta shitur Brazilianin.

Barcelona janë në kërkim të një mesfushori me tipare sulmuese pas largimit të Andres Iniesta nga Camp Nou.

Manchester United po ashtu janë të interesuar për William me ish menaxherin e Chelsea Jose Mourinho që do ta dëshironte atë në Old Trafford duke ofruar më shumë para për të.