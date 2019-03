Bashkimi fiton në derbin lokal

Kampioni aktual, Bashkimi ka shënuar fitore ndaj rivalit lokal Ponte Prizrenit në ndeshjen e vlefshme për javën e 24-t të Superligës së Kosovës në basketboll.

“Portokallinjtë” kanë fituar me rezultat 91:84, ndërsa çelës i fitores ishte loja më e mirë në pjesën e parë, gjatë së cilës krijuan epërsi të dukshme, që u mjaftoi për të qenë të qetë në pjesën e dytë.Pas kësaj ndeshjeje të dyja palët kanë nga 36 pikë dhe deri në fund do të luftojnë për pozitën e katërt. Në 24 ndeshje sa i kanë zhvilluar, të dyja palët kanë bilanc prej 12 fitoresh e po aq humbjesh.

Jordan Capps me 26 pikë ishte lider i Bashkimit, ndërsa me lojë të mirë u dalluan edhe Drilon Hajrizi e Michael Martin, të cilët ndeshjen e përfunduan me nga 15 pikë të shënuara.Në anën tjetër, te Ponte Prizreni më efikasit ishin Malcom Canada me 25 dhe Urim Zenelaj me 22 pikë.