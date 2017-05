Bashkimi synon edhe titullin

Pasi siguruan vendin e dytë, shpresojnë që të kualifikohen në finale të “Play-off”-it dhe të luftojnë për titullin e kampionit. Kapiteni i Bashkimit, Qëndrim Biraj, thotë se kanë potencial për të fituar titullin edhe pse nuk do të jetë aspak lehtë

Këtë fundjavë nisin garat e “Play-off”-it pas përfundimit të garave të rregullta. Në pozitën e parë është skuadra e Sigal Prishtinës, që është edhe favoritja kryesore për titull, derisa në vendin e dytë u rendit Bashkimi. Peja në krizë renditet e treta, kurse Trepça e katërta. Prishtina në gjysmëfinale do të përballet me Trepçën, ndërsa Bashkimi do të ndeshet me Pejën. Duhet theksuar se kjo katërshe ishte edhe në turneun përfundimtar të Kupës, ku në fund triumfuan kryeqytetasit. Lufta në mes këtyre skuadrave pritet të jetë e madhe, edhe pse kriza financiare ka ndikuar, si në paraqitje e rezultate. Kjo krizë u vërejt më shumë te Peja dhe Trepça, por me shumë probleme u ballafaquan edhe Bashkimi e skuadrat e tjera, shkruan gazeta Kosova Sot.

Të motivuar maksimalisht

Bashkimi pasi siguroi vendin e dytë hyn në garat përfundimtare me ambicie më të mëdha dhe pse jo të synojnë edhe titullin e kampionit. Kapiteni i kësaj skuadre, Qëndrim Biraj, thotë se fokusi i tyre është të kualifikohen në finale.

“Tani, pasi siguruam pozitën e dytë, i tërë fokusi ynë si ekip është që të kualifikohemi në finale të ‘Play-off’-it, që besoj se do ta arrijmë, pasi që tani Peja realisht nuk e ka atë cilësi, siç e kishte në fillim të kampionatit. Ky fakt do të na lehtësojë punët drejt arritjes në finale”, është shprehur Biraj për “Kosova Sot”.

Ai ka shtuar se do të jenë të motivuar për të fituar titullin e kampionit dhe këtë qëllim nuk e sheh si të pamundshëm.

“Në finale besoj se do të ndeshemi me Prishtinën, që ka një ekip mjaft cilësor. Për ne kjo do të jetë një motiv shtesë që të përgatitemi për këto takime dhe pse jo t’i befasojmë dhe të fitojmë kampionatin, pasi që realisht kemi potencial edhe për të fituar titullin e kampionit. Ne nuk do të dorëzohemi në synimet tona deri në fund”, ka shtuar tutje kapiteni i prizrenasve.

Bashkimi nga 28 ndeshje të zhvilluara në garat e rregullta ka shënuar 23 fitore dhe pesë humbje. Prizrenasit në xhiron e fundit siguruan pozitën e dytë, pasi mposhtën Pejën në ‘Karagaçi’. Por, pejanët kishin shumë mungesa dhe vetëm Abramovich luajti nga lojtarët e huaj, madje edhe disa basketbollistë vendorë nuk luajtën për shkak të problemeve me pagat.

Edhe prizrenasit me probleme

Por, pa probleme nuk mbeti as Bashkimi, që gjithashtu kishte luhatje gjatë këtij edicioni. Problemet financiare ndikuan edhe në skuadrën prizrenase. Këtë e pranon edhe Biraj.

“Në përgjithësi mund të them se kemi pasur një edicion të suksesshëm, duke marrë parasysh edhe ndërrimet e shumta që kemi pasur gjatë këtij edicioni. Në fillim kemi pasur një ekip shumë të mirë, por më pas ka pasur shumë ndërrime të lojtarëve të huaj dhe ekipi nuk ka mundur të komponohet siç duhet. Mirëpo, problemi kryesor vazhdon të jetë stabiliteti financiar. Kjo na ka detyruar të bëjmë shumë ndërrime në ekip, dhe nuk kemi pasur ekipin e njëjtë gjatë tërë edicionit. Sikur të kishim ekipin e njëjtë, besoj se do të kishim më shumë suksese, si në garat vendore, ashtu edhe në ato ndërkombëtare”, ka përfunduar Qëndrim Biraj. /Kosova Sot/