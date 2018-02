Berlusconi: Loja me një sulmues është defekti i Milanit

Ish-presidenti i Milanit, Silvio Berlusconi ka thënë se defekti i Milanit aktualisht është loja me vetëm një sulmues.

Berlusconi thotë se ekipi që ka Milani momentalisht është më mirë që të luajë me dy sulmues, por askush nuk po e dëgjon, transmeton Koha.net.

“E kam shikuar ndeshjen ndaj Lazios mbrëmë, nuk ishte keq. Formacioni me të cilin fituam për 30 vjet ishte me dy sulmues, dhe ende mendoj se defekti i Milanit është loja me një sulmues. E kam thënë këtë por nuk më kanë dëgjuar”, është shprehur Berlusconi për Radio Radio.