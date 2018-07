Blick: Xherdani Shaqiri është lojtar i ri i Liverpoolit

Pas rënies së Stoke City nga Premier Liga, ishte e qartë se Xherdan Shaqiri, 26 vjec, do të largohej nga “Potters”. Ylli i Zvicrës përflitej rreth një transferimi të mundshëm në disa klube, por e ardhmja e tij është në Liverpool.

Sipas ‘Blick’, Shaqiri do t’i bashkohet skuadres angleze falë një klauzole që kap vlerën 17 milionë franga.

Tutje gazeta zvicerane është mëse e bindur rreth këtij transferimi, duke cekur poashtu se më 22 korrik Shaqiri do të udhëtoj me klubin e tij të ri në turneun e tyre në SHBA.

Poashtu edhe gazetarja e famshme angleze Melissa Ruddy, në orët e hershme të mëngjesit ka publikuar një ‘cicërimë’ në Twitter, duke pohuar se ylli zviceran me prejardhje nga Kosova me shumë gjasa do vijë sot (e premte) në Merseyside për të finalizuar transferimin e tij, duke shtuar se nëse gjithcka shkon sipas planit zyrtarizimi vjen në fund të kësaj jave. /IndeksOnline/