Boshnjaku: Liria ekip i fortë, por ne besojmë në cilësitë tona

Përveç kryetrajnerit Thaqi, para ndeshjes me Lirinë për prishtinafc.com foli edhe Lorik Boshnjaku, mesfushori i kryeqytetasve.

“E dimë që kemitë bëjmë me një kundërshtar të fortë si Liria,të cilës edhe ia kemi analizuar pak a shumë lojën dhe e dimë që kemitë bëjmë me rival cilësor. Por, edhe ne besojmë në cilësitë tona. Po ashtu kemi filluar të gjejmë edhe të hyjmë në formën tonë dhe të kompletohemi si ekip. Sigurisht që unë mendoj vetëm në fitore dhe se Liria do të jetë vetëm një kundërshtar i radhës që do të mposhtim në rrugëtimin drejt objektivave tona.”- u shpreh Boshnjaku.