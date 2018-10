Çfarë po ndodh me Ronaldon? Edhe tre gra tjera e akuzojnë për përdhunim

Kathryn Mayorga është amerikanja që ka akuzuar Crisitnao Ronaldo për përdhunim në vitin 2009.

Cristiano Ronaldo nga ana e tij, thotë se gjithçka bëhet për të fituar lavdi në kurriz të tij, por në fakt tashmë akuzat ndaj tij po shtohen dhe çështja është bërë shumë serioze.

Një tjetër femër ka rrëfyer dhe ka akuzuar yllin portugez për përdhunim, sipas Leslie Stovall, avokati i akuzueses së parë të Ronaldos, Kathryn Mayorga.

Sipas The Sun gjatë javës së kaluar ishte raportuar se një modele pretendon që portugezi e kishte përdhunuar atë në një dhomë hoteli në vitin 2009, akuzë kjo e ngjashme me atë të Kathryn Mayorgas.

Ndërsa një grua tjetër tregon se është lënduar nga Ronaldo dhe e treta tregon se është përdhunuar ku më pas ka arritur një marrëveshje jashtë gjykatës me futbollistin.

Avokati i Mayorgas, akuza e së cilës u bë publike pak ditë më parë, ka thënë se ai i ka në posedim këto akuza të tri grave dhe tanimë ka biseduar me njërën prej tyre.

“Kam pasur një telefonatë me një grua e cila pretendon se ka pasur një përvojë të ngjashme me Mayorgan. Unë jam ende duke e verifikuar këtë informatë”, ka thënë avokati i Mayorgas për The Sun.

Ai nuk pranoi ta bënte të ditur emrin e gruas amerikane, mirëpo ka thënë se ai do t’ia dërgojë këto informata policisë së Las Vegasit, të cilët janë duke e hetuar akuzën e Mayorgas.