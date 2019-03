Chelsea përmbys Cardiffin në minutat e fundit

Chelsea ka arritur të marrë tri pikë të plota duke përmbysur rezultatin ndaj Cardiffit në minutat e fundit të lojës, për të fituar 1 me 2.

Victor Camarasa kaloi Cardiffin në epërsi në minutën e 46-të të lojës, por Chelsea arriti të kthehej me Cesar Azpilicuetan dhe Loftus-Cheekin që shënuan në minutat 84 dhe 91.

Pas 31 ndeshjeve në Premier Ligë, Chelsea arrin në kuotën e 60 pikëve dhe zë pozitën e gjashtë me po aq pikë sa ka Arsenali në pozitën e pestë, por me një takim më pak të zhvilluar. Tottenhami dhe Manchester Unitedi zënë pozitat tre dhe katër me nga 61 pikë.