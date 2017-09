Sulmuesi, Diego Costa ka arritur të sigurojë largimin nga Chelsea.

Largimin e tij drejt Atletico Madridit e ka konfirmuar vetë klubi anglez përmes faqes zyrtare.

Gjatë ditës është raportuar se Costa do të kalojë te Atletico Madridi për 60 milionë euro dhe do të përdoret nga muaji janar, atëherë kur klubi spanjoll do të ketë të drejtë blerje të lojtarëve.