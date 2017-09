Bayern Munichu vendosi që pas humbjes 3-0 ndaj Paris Saint-Germainit të shkarkonte trajnerin Carlo Anclotti dhe tashmë kanë filluar spekulimet për pasuesin e mundshëm të italianit. Thomas Tuchel dhe Julian Nagelsmann shihen si pretenduesit kryesorë për këtë post, por nuk mund të përjashtohet edhe ndonjë befasi e mundshme. Pa dyshim se pyetja e cila do të jetë në kokat e shumë njerëzve gjatë këtyre ditëve është: E tash, kush?

Humbja 3-0 ndaj Paris Saint-Germainit në Ligën e Kampionëve ishte ndeshja e fundit e Carlo Ancelottit në krye të gjigandit bavarez. Bordi i klubit gjerman u mblodh gjatë ditës së enjte dhe vendosi për largimin e ish-trajnerit të Real Madridit, PSG-së, Chelseat, Milanit dhe Juventusit, i cili kishte marrë drejtimin e bavarezëve në korrikun e vitit të kaluar. Vendin e tri herë fituesit të Ligës së Kampionëve përkohësisht do ta zërë asistenti i tij Willy Sagnol. Por, zërat për pasuesin e mundshëm të strategut italian kanë filluar. Portali i njohur “Goal.com” sjell tre trajnerët e mundshëm që mund të zgjidhen në krye të bavarezëve, shkruan sot, gazeta Zeri.

Thomas Tuchel

Drejtuesit e Bayern Munichut tashmë kanë filluar të mendojnë se kush do ta pasojë Ancelottin. Nëse klubi bavarez nuk beson në aftësitë e trajnerit të përkohshëm Sagnol për të drejtuar ekipin deri në fundin e edicionit, atëherë është një trajner i lirë i cili mund të marrë drejtimin shumë shpejt. Ky do të ishte Thomas Tuchel. 44-vjeçari mbetet trajner i lirë që prej largimit të tij nga Borussia Dortmundi në fundin e edicionit të kaluar. Tuchel ka një karrierë mjaft mbresëlënëse si një trajner mjaft taktik, por nuk arriti asnjëherë të arrijë në atë që kishte bërë Jurgen Klopp në “Signal Iduna Park”. Fitimi i Kupës së Gjermanisë ishte trofeu i vetëm i fituar nga ai me Dortmundin. Sidoqoftë, Klopp nuk ishte duke garuar ndaj një Bayerni dominues të Pep Guardiolas, i cili fitoi tre tituj radhazi në Bundesligën gjermane. Nëse Bayern Munichu vendos që ta vërë në krye Tuchelin, duhet të besojnë se ai është njeriu për këtë punë në periudhë afatshkurtër dhe afatgjatë. Nuk ka asnjë mundësi që ish-trajneri i Mainzit do të ishte i kënaqur me një projekt deri në fundin e edicionit.

Julian Nagelsmann

Ka pasur shumë zëra që trajneri i ardhshëm që do Bayerni është Julian Nagelsmann. Trajneri momental i Hoffenheimit gjithashtu ka shprehur haptazi dëshirën e tij që një ditë të jetë në krye të klubit më të madh gjerman. “Bayern Munichu luan një rol të madh në ëndrrat e mia”, kishte thënë së fundmi Nagelsmann. “Jam shumë i lumtur në jetë, por Bayern Munichu do të më bënte edhe më të lumtur”, ishte shprehur ai.

Nagelsmann është vetëm 30-vjeçar dhe tashmë është në edicionin e tij të dytë si kryetrajner. Emërimi i një trajneri aq të ri, i cili drejtoi Hoffenheimin drejt kualifikimeve të Ligës së Kampionëve gjatë edicionit të kaluar, do të ishte një rrezik i madh për bavarezët, pavarësisht talentit të tij të madh. A do të ishte ai në gjendje të fitonte me veteranët si Arjen Robben dhe Franck Ribery, të cilët janë më të vjetër se ai dhe me vetëm një edicion si trajner? Humbja ndaj Liverpoolit në fazën e fundit kualifikuese të Ligës së Kampionëve dhe humbja në ndeshjen e parë të Ligës së Evropës tregon se Nagelsmann është ende duke mësuar.

Një befasi e mundshme!

Ndoshta klubi bavarez do të bëjë diçka krejt tjetër. Emra të tjerë të mundshëm për të marrë drejtimin e Bayern Munichut mund të jenë edhe ish-lojtari i gjermanëve Niko Kovac apo edhe ish-trajneri i Borussia Dortmundit Jurgen Klopp, i cili momentalisht është në krye të Liverpoolit. Sidoqoftë do të jetë e vështirë që Klopp të largohet nga gjigandi anglez, por kjo nuk do ta ndalojë Bayernin që ta provojë shansin./