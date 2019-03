Eddie Hearn e nënçmon keq amerikanin Wilder

Eddie Hearn, menaxheri i kampionit të botës në peshën e rëndë Anthony Joshua, u shpreh se Deontay Wilder nuk meriton kurrë të marrë 50 për qind të fitimit në duelin mes dy boksierëve. Wilder, që mban titullin e kategorisë WBC, ka deklaruar gjithnjë se është gati të duelojë ndaj Joshuas vetëm në rast se fitimet ndahen 50-50.

“Ai ka thënë se mënyra e vetme që të duelojë me Joshuan është që të ardhurat të ndahen 50-50. Ai nuk e meriton këtë gjë. Të paktën ky është mendimi im. Nëse Joshua do të pranojë le të duelojnë. Kur dëgjoj Wilder që deklaron kështu unë mendoj se ai nuk ka dëshirë të përballet me Joshuan”, tha menaxheri Eddie Hearn.

Britaniku Anthony Joshua mban titujt e kategorive IBF, WBA dhe WBO, duke kërkuar një ndarje të të ardhurave 60-40, duke qenë se ka më shumë tituj kampionë. Më 1 qershor, Joshua do të mbrojë titujt ndaj amerikanit Jarrell Miller, në sfidën e tij të parë në karrierë në Amerikë. Ndërsa Wilder do të përballet me 18 maj ndaj Dominic Breazeale.