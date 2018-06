Edhe Japonia bën befasinë, mposht Kolumbinë

Japonia ka shënuar fitore 2:1 ndaj Kolumbisë në kuadër të Kampionatit Botëror.

Kombëtarja nga Azia kaloi herët në epërsi, më saktësisht në minutën e gjashtë, pasi që tre minuta më herët ishte akorduar një penalti në të mirë të tyre, kur Carlos Sanchez preku topin me dorë me qëllim, për çka edhe u ndëshkua me karton të kuq.

Sinji Kagawa realizoi nga pika e bardhë për 1:0, ndërsa Kolumbia mori iniciativën më pas, gjë që kulmoi me golin e barazimit nga gjuajtja e lirë e cila u ekzekutua nga Juan Quintero.

Mirëpo, në pjesën e dytë Japonia rifitoi dominimin në fushë deri sa arritën ta rikthejnë avantazhin kur Yuya Osako realizoi pas harkimit nga Keisuke Honda.

Me këtë rezultat përfundoi edhe takimi, duke ia sjellë kështu një fitore të madhe japonezëve në Botëror.

https://www.youtube.com/watch?v=cUog6eXLx_w