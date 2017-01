FIFA: Një Botëror me 48 ekipe ka kosto, kërkon 640 milionë dollarë më shumë

Një Kupë botë që të shkojë nga 32 në 48 ekipe, ashtu siç ka sugjeruar presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, kërkon 640 milionë dollarë suplementare (605 milionë euro), sipas një raporti konfidencial të instancës më të lartë të futbollit botëror dërguar AFP.

Një Kupë botë me 48 ekipe, me 16 grupe me nga 3 ekipe për edicionin 2026, do të kushtojë 4,18 md USD (3,95 md EUR), kundrejt 3,54 md USD për Botërorin -2018 në Rusi, sipas përllogaritjeve.

Nëse organizohet një Botëror i tillë, në të do të luhen sipas formatit 80 ndeshje, kundrejt 64 të tillave deri tani. Në një Botëror me 16 grupe me nga 3 ekipe, dy ekipet e para kualifikohen për 1/16 e finaleve.Gianni Infantino do të tentojë të martën në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të FIFA-s që të adoptojë ketë formule të re.