Fitore në udhëtim, Bashkimi merr epërsinë

Në takimin e parë të serisë finale mes Prishtinës dhe Bashkimit, takim ky që u zhvillua në kryeqytet, fituese doli skuadra prizrenase, e cila takimin e mbylli me rezultat 66-76, për ta krijuar kështu epërsinë 1-0 pas ndeshjes së parë të serisë finale.

Çereku i parë i ndeshjes filloi me një seri të mirë të Prishtinës, mirëpo u mbyll me rezultat të barabartë falë një serie 8-0 të prizrenasve në minutat e fundit.

Në çerekun e dytë, Bashkimi u tregua ekip më i mirë, duke shënuar 7 pikë më shumë se vendasit, për ta mbyllur kështu pjesën e parë të takimit me rezultat 31-38.

Sa i përket çerekut të tretë, Prishtina shënoi vetëm 1 pikë më shumë se Bashkimi, duke bërë kështu që epërsia që u krijua nga prizrenasit pas pjesës së parë të mos zvogëlohet për shumë pikë.

E në çerekun e fundit prizrenasit e vulosën fitoren e tyre, duke zhvilluar mbrojtje të mirë dhe sulm efikas, për ta mbyllur ndeshjen me 10 pikë diferencë.

Për t’u përmendur nga ky takim është fakti që te Bashkimi 5 lojtarë të ndryshëm shënuan pikë dyshifrore, që jep ‘ogur’ të qartë të lojës shumë të mirë ekipore nga prizrenasit, gjë që rezultoi në fitore në takimin e sontëm.

Më të dalluarit te Prishtina ishin Nenad Delic me 23 pikë, 10 kërcime e 2 asistime dhe Jabarie Hinds me 17 pikë e 3 kërcime, derisa te Bashkimi u veçuan Kayel Locke me 20 pikë, 1 kërcim e 2 asistime dhe Justin Black me 14 pikë, 9 kërcime e 1 asistim.

Ndeshja e dytë e serisë luhet në Prizren, ndërsa skuadra që i ×ton 3 ndeshje nga seria, shpallet kampione e Kosovës.