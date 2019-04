Fury: Më në fund po realizoj ëndrrën time

Britaniku Tyson Fury më në fund do të zbarkojë në Las Vegas. Më 15 qershor ish-kampioni i botës në peshën e rëndë do të duelojë ndaj gjermanit Tom Schwarz, duel që do të zhvillohet në “MGM Grand” të Las Vegasit (priten 17 000 shikues).

“Jam shumë i lumtur që do ta realizoj ëndrrën time, të boksoj në Las Vegas. Gjithnjë kam thënë se për herë të parë do të shkel në Las Vegas për të boksuar dhe jo për të luajtur bixhoz. Më në fund arrita ta realizoj qëllimin tim”, ka thënë Fury.