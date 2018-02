Jehona Shala 16 vjeçarja nga Prizreni ka lindur me talentin që e udhëheq në ëndrrën e saj që t'i kapërcej kufijtë e Kosovës. Ajo është talentja e futbollit prizrenas që ngjan në futbollistin e njohur brazilian Ronaldinho. Me këtë futbollist ngjan edhe me lojën që e bënë ndërsa ëndrra e saj është që ta përfaqësojë Prizrenin dhe Kosovën në një skuadër të ligës gjermane, apo të cilido shtet ku futbolli i femrave është i vlerësuar dhe i zhvilluar.

