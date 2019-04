Gara për Këpucën e Artë, Messi kryeson listën

Ylli argjentinas është golashënuesi më i mirë në ligat më të forta evropiane.

Lionel Messi duket i pa rrezikuar në garën për të fituar Këpucën e Artë në Evropë, si golashënuesi më i mirë.

Ndonëse nuk luajti në sfidën me Huescan në këtë fundjavë, Messi me 33 realizime ruan distancën prej 6 gjashtë me Kylian Mbappe që ka 27.

Messi ka edhe gjashtë takime në dispozicion deri në fund të La Ligas, ndërsa për talentin e PSG-së, kanë mbetur edhe shtatë ndeshje për ta rikuperuar distancën e krijuar.

Vendi i tretë i takon veteranit 36-vjeçar, Fabio Quagliarella, i cili ka realizuar 22 gola në Serie A këtë stinor.

Këta janë pesë golashënuesit më të mirë në Evropë:

1. Lionel Messi 33 gola (La Liga)

2. Kylian Mbappe 27 gola (Ligue 1)

3. Fabio Qagliarella 22 gola (Serie A)

4. Robert Lewandowski 21 gola (Bundesliga)

5. Krzysztof Piatek 21 gola (Serie A)./KosovaPress