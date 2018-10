Gashi e quan sukses historik të Kosovës medaljen në Lojërat Olimpike për të Rinj

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, e ka cilësuar sukses historik për Kosovën medaljen e bronztë të Erza Muminoviqit në Lojërat Olimpike për të Rinj.

Gashi është shprehur i kënaqur me përfaqësimin e Kosovës dhe në një takim me disa prej përfaqësuesve, që morën pjesë në këto lojëra në Buenos Aires të Argjentinës, ka thënë se do të ketë angazhim për ngritjen e mëtejme të cilësisë së sportit.

Ai ka premtuar se MKRS-ja do të rrisë përkrahjen për sportistët dhe do të rrisë buxhetin edhe më shumë për sportin në përgjithësi.

“Komiteti Olimpik i Kosovës dhe sportistët pjesëmarrës nëpër lojërat olimpike do ta kenë përkrahjen e plotë të ministrisë. Buxheti për vitin 2019 për sportin do të rritet edhe 6 milionë euro të tjera nga sa ka qenë këtë vit”, është shprehur ndër të tjera Gashi.

Duke i quajtur ambasadorët më të mirë të vendit, Gashi ka thënë se sportistët duhet të angazhohen maksimalisht për të përfaqësuar sa më denjësisht Kosovën.

Në anën tjetër, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, ka shprehur kënaqësinë për rritjen e buxhetit duke thënë se kjo ndikon në rritjen e cilësisë së sportit.

Lojërat e ardhshme Olimpike për të rinj, mbahen për herë të parë në kontinentin e Afrikës, konkretisht në Dakar të Senegalit, të cilëve iu dorëzua organizimi për vitin 2022.