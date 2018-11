Gattuso s’ka çfarë të bëjë: Kundër Juves me ata që na kanë mbetur!

Milani do të luftojë me kohën për të rikuperuar sa më shumë lojtarë që është e mundur pak ditë para super duelit në Serie A me Juventusin.

Mbrëmë, në barazimin 1-1 me Betisin në Europa League, Milani humbi tre lojtarë; Calhanoglun, Cutronen dhe Musacchion, ky i fundit pësoi lëndim shumë të rëndë.

Numri i lojtarëve të dëmtuar te Milani tani ka shkuar në 10-të, pasi vazhdojnë të jenë jashtë edhe; Caldara, Calabria, Conti, Strinic, Bonaventura, Higuain dhe Biglia, ky i fundit pritet të mungojë së paku 4 muaj.

Milani ka pothuajse gjithë 11-shen të dëmtuar, nëse llogarisim edhe Kessien, i cili gjithashtu është larguar me shqetësime mbrëmë nga Betisi pasi lëndoi Musacchion.

Por, Gattuso është optimist se do t’ia dalin të rikuperojnë disa prej tyre dhe se nuk do të ankohen para ndeshjes me Juven.

“Kemi shumë dëmtime, por nuk dua të qahem. Pashë gjëra të mira në fushë. Në pjesën e parë luajtëm me frikë, ndërsa e dyta ishte shumë më e mirë”, tha Gattuso për Sky Sport pas ndeshjes me Betisin.

“1-1 është një shenjë e mirë, luajtëm me karakter. Fatkeqësisht tani do të numërojmë të dëmtuarit e shumtë. Musacchio është dëmtuar, do të shohim se kur mund të rikthehet, por unë e njoh temperamentin e tij dhe ai do të bëjë çmos për të qenë në fushë ndaj Juves”.

“Kur do të filloj të mendoj për Juventus-Milan? Do ta nisim punën që në udhëtimin e kthimit për në Milano. Do të luajmë ndaj një prej skuadrave më të mira në Europë. Por do të japim gjithçka pa frikë dhe pa u ankuar”, shtoi ai mes tjerash.