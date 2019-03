Golden Eagle Ylli shënon fitoren më të rëndësishme të stinorit

Golden Eagle Ylli ka fituar në udhëtim te Rahoveci me rezultat maksimalisht të ngushtë 62:61, fitore kjo shumë e rëndësishme, pasi skuadra nga Theranda po thuaj e ka siguruar pozitën e dytë për të cilën është në “luftë” pikërisht me rivalin e sotëm.

Pas kësaj fitoreje, Ylli është përforcuar në pozitën e dytë, tani me 41 pikë, dy më tepër se Rahoveci.

Përcaktues për fitore në ndeshjet e sotme ishte çereku i katërt, në të cilin skuadra e trajnerit Arben Krasniqi ishte dukshëm më e mirë dhe këtë dhjetëminutësh e fitoi me 8 pikë dallim (20:12).

Bumbale Osby me 17 dhe Alban Veseli me 11 pikë ishin më efikasit te mysafirët, ndërsa Fredrik Richardson me 23 e Deshon Minnis me 15 u dalluan te “Vreshtarët”.

Për Yllin kjo ishte fitorja e 17-të në 24 ndeshjet e deritashme, derisa Rahoveci ka bilanc prej 15 fitoreve e 9 humbjeve.