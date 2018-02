Guarin: Inter më rikthe

Mesfushori i Shanghai Shenhuas, Fredy Guarin këkron që të rikthehet përsëri te Interi, transmeton zeri.info

Reprezentuesi kolumbian u largua nga klubi italian në janar të vitit 2016 në drejtim të ligës kineze, por tani ai dëshiron të kthehet në Itali.

“Paratë nuk janë problem, do të pranoja një të pestën e rrogës sime momentale”, deklaroi Guardin për “Gazzetta dello Sport”.

“Kam folur për këtë me Ausilion vitin e kaluar, por problemet financiare e ndaluan këtë. Do të shkoja menjëherë, kjo është dëshira më e madhe. Paratë nuk më interesojnë, do ta pranoja një pagë shumë më të vogël”, shtoi kolumbiani.

“Më mungon Italia dhe Interi, por nuk pendohem për zgjedhjen time. Pse u largova? Për shkak të ‘Fair-Play’ financiar. Drejtorët ishin të qartë, ata më thanë, ‘ti dhe Icardi jeni të vetmit me vlera të rëndësishme financiare, kemi nevojë për para. Askush nuk më detyroi, sigurisht, por transferimi im ishte i rëndësishëm për balancim të financave. Ishte aspekti i vetëm pozitiv i largimit tim”, u shpreh ai.