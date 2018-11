Haxhi Krasniqi është gati, ja çfarë ka postuar në rrjetet sociale (FOTO)

Por afrohet meçi i shumë pritur nga sportdashësit e boksit, edhe pse 5 ditë para duelit ka ndodhur e papritura.

Haxhi Krasniqit i ashtë ndërruar kundërshtari. Stefan Härtel është tërhequr nga lufta për shkaqe shëndetësore, kurse Ronny Landaeta shpallet kundërshtar i ri për 17 Nëntor ne Dessau të Gjermanisë.

Lufta me Härtel do ishte shume interesante, por me Ronny Landaeta vjen një kundërshtar akoma më i rrezikshëm për boksierin më të suksesshëm shqiptar Robin Haxhi Krasniqi.

Landaeta 16-0-0 është i pamposhtur, ai në muajin e kaluar u shpall Kampion i Bashkimit Evropian në kategorinë super të mesme (në kuadër të Federatës EBU), kurse me 17 Nëntor vjen mundësia e madhe për duel me Krasniqin.

I pamposhturi Ronny Landaeta është gjithashtu kampion i padiskutueshëm i Spanjës në kategorinë super të mesme.

Sido që të jetë, kjo nuk është pengesë për Krasniqin, i cili tashmë ka bërë përgatitjet e duhura dhe duket se mezi pret të zbresë në ring.

“Unë jam gati”, ka shkruar ai në rrjetet sociale pak ditë para duelit.

Dueli Krasniqi vs. Landaeta do të zhvillohet më 17.11.2018 (ketë te shtunë) në Dessau të Gjermanisë (Anhalt Arena) dhe do te transmetohet direkt ne televizionin gjerman MDR si dhe ne platformën Artmotion & Artsport. /Insporti.com/