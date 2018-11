Haxhi Krasniqi: Luftova ne çdo moment me shpirt e me zemër ‘kuq e zi

Haxhi Robin Krasniqi e ka mbrojtur titullin evropian në boksin profesionist në kategorinë e peshave super të mesme “EBU”, pasi e mundi me pikë boksierin nga Venezuela, Ronny Landaetan, të shtunën në Gjermani.Në një meç 12-rundesh në Dessau, Krasniqi fitoi me pikë pasi ishte më i mirë si kundërshtari i tij, veçanërisht në pesë rundet e para.

Haxhi Krasniqi ka reaguar me një deklaratë në rrjetin social Facebook të cilën mund ta lexoni më poshtë.

Te dashur Miq,kjo ishte serish nje lufte e fuqishme 12-raundshe, qe ne kushtoj shume force dhe mund. Menyra e papershtatshme e boksimit nga kundershtari -sigurisht e lidhur me provojen e tij ne MMA- nuk ma beri kete duel te lehte, por jam shume krenar per kete fitore te bindshme dhe per mbrojtjen e par te titullit tim te Evropes. Ju falenderoj juve te gjithve si dhe ekipin tim madheshtor. Faleminderit te gjitha televizioneve (MDR, ART MOTION, etj.) qe e ben te mundur te ndjeket dueli im nga miliona njerez ne mbar boten, kjo gjithnje me ben te lumtur.Sikur qe ju pata premtuar, luftova ne çdo moment me Shpirt e me Zemer KUQ E ZI.