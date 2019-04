Historia prekëse e Sadio Manes

Ylli i Liverpoolit, Sadio Mane, rrëfen një histori prekëse që i ka ndodhur kur shkoi tek një skuadër lokale e futbollit të testohej dhe mënyra sesi në fillim ishte paragjykuar nga trajneri për veshjen e tij derisa e la me gojëhapur me aftësitë e tij në futboll.

“U largova nga fshati me xhaxhain tim drejt kryeqytetit per tu provuar tek nje skuader lokale. Ishim nje grup femijesh dhe ne fillim kur trajneri me pa, ngrysi fytyren dhe me tha qe isha ne vendin e gabuar. Ai me pyeti nese isha aty per tu testuar dhe ne momentin qe i thash po me pyeti: me keto kepuce, me keto pantallona? – Si mund te luash me pantallona xhins dhe kepuce me gishta jashte?! I thash qe kam ardhur te testohem dhe qe isha i gatshem te luaja dhe i pa mbathur. 10 minuta me vone pash qe trajneri u surprizua dhe fillova te qaja nga gezimi duke vrapuar”, përfundoi Mane./Insporti